France - Albanie : Kingsley Coman et Clément Lenglet titulaires, Blaise Matuidi et Corentin Tolisso associés au milieu

Auteur d’un triplé, avec deux penalties dans le lot, Harry Kane a participé à la facile victoire de l’Angleterre sur la Bulgarie samedi (4-0) et rapproché les Three Lions de l’Euro 2020. Dans le groupe de la France, l’Islande a battu la Moldavie (2-0) et pris trois points d’avance sur les Bleus.

Groupe A : L’Angleterre intraitable dans le sillage d’Harry Kane

Groupe B : Rien n’arrête l’Ukraine

Groupe H : L’Islande envoie un message aux Bleus

Trois victoires en autant de matchs, 14 buts marqués pour un seul encaissé : l’Angleterre régale depuis le début des éliminatoires pour l’Euro 2020. Après la République tchèque (5-0) et le Monténégro (1-5), le 4eme de la dernière Coupe du Monde a atomisé la Bulgarie samedi (4-0). Déjà buteur lors des deux premières rencontres, Harry Kane a claqué un triplé . Il a ouvert le score sur un service de Raheem Sterling, suite à une grossière erreur de relance des Bulgares (24eme). Il a ensuite transformé deux penalties en seconde période (50eme, 73eme), délivrant entretemps une passe décisive pour Sterling.Malgré au moins un match en mois que tous ses concurrents dans son groupe, l’Angleterre en prend la tête devant le Kosovo, son prochain adversaire mardi prochain, toujours à Londres.Dans un groupe où tous ses concurrents avancent au ralenti pour l’instant, l’Ukraine caracole en tête. La formation d’Andriy Shevchenko a enchaîné un quatrième succès de rang dans ces éliminatoires en s’imposant en Lituanie samedi (0-3). Oleksandr Zinchenko a ouvert le score sur un service de Marlos (7eme), buteur par la suite (28eme). Ruslan Malinovsky a enfoncé le clou à l’heure de jeu (62eme).Parce qu’a priori, il n’y a déjà plus qu’une place pour la phase finale de l’Euro 2020 à prendre dans cette poule. Marlos (Ukraine)[/caption]Avant la réception de l’Albanie ce samedi (20h45), la France est virtuellement 3eme de son groupe de qualification pour l’Euro 2020 et donc absente de ce rendez-vous. Elle doit cette situation au tranquille succès de l’Islande contre la Moldavie (3-0).Birkir Bjarnason a ensuite inscrit le but du break (55eme) et Victor Mudrac a conclu la soirée par un but contre son camp (77eme). Après ce succès facile, l’Islande pourrait être plus en danger mardi en Albanie.