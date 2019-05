Fosa Juniors retrouve la finale de la Coupe de Madagascar

Naby Keita est « un peu en avance » dans sa convalescence en vue de la finale de la Ligue des Champions, a dit Jürgen Klopp, l'entraîneur de Liverpool.

Jürgen Klopp has revealed Naby Keita is making good progress in his rehabilitation from a thigh injury.



All the latest on Naby and Bobby. 👇 — Liverpool FC (@LFC) 23 mai 2019

Jouera, jouera pas ? A un peu plus d'une semaine de la finale de la Ligue des Champions,. Blessé aux adducteurs en demi-finale aller le 1er mai dernier, le milieu de terrain guinéen est engagé dans une course contre le temps. Son entraîneur a abordé le sujet face à la presse ce jeudi, en marge du rassemblement des Reds à Marbella, où ils préparent la rencontre décisive face à Tottenham.. Mais ça ne veut rien dire au sujet de sa participation à la finale, a indiqué Jürgen Klopp. Naby effectue désormais de courses en ligne droite et ce genre de choses. Il se sent bien lorsqu’il effectue un effort à 50% de ses moyens, mais il reste du chemin à parcourir."Alors qu'il avait annoncé après sa blessure le forfait de Naby Keita pour laà ce sujet. "On ne veut pas garder un joueur s’il peut jouer", a répondu Jürgen Klopp. "Pour moi, ce serait bien si Naby pouvait être à 100% rétabli et s’il pouvait disputer la Coupe d’Afrique des nations, pour être franc à 100%. Mais. On doit travailler avec le département médical (du club). Parce qu’en fin de compte, un joueur qui est en forme et qui peut jouer, devrait défendre les couleurs de son pays, de mon point de vue", a-t-il ajouté, avant de conclure : "Si Naby n’est pas à 100%, il ne peut pas jouer. Peu importe s’il s’agit du pays ou du club."