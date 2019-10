Formation : Trois clubs français dans le top 10

Les centres de formation français sont au mieux. Dans le classement du CIES, Lyon, Paris et Monaco sont dans le top 10 européen.

La méthode utilisée par le CIES pour son classement

A 16 ans, Ryan Cherki, pur produit du centre de formation lyonnais a fait sa première apparition en Ligue 1 ce week-end. Le Gones est dans la lignée de ses aînées passés par les équipes de jeunes et aujourd’hui dans un top club européen : Benzema, Umtiti, Lacazette, Tolisso et plein d’autres. Il faut dire que posséder une cellule de formation n’a jamais été aussi rentable pour les clubs que depuis la montée en flèche des prix des transferts. Une réussite pour les clubs français mise en valeur par l'Observatoire du football CIES qui publie, ce lundi, le classement annuel des meilleurs clubs formateurs en Europe dans lequel Lyon pointe à la troisième place. Mais si l’OL est sur la troisième marche du podium, deux autres clubs de l’hexagone ne sont pas en reste. Le PSG pointe à la sixième place et Monaco à la neuvième.Dans sa 271lettre hebdomadaire, le CIES revient sur la méthode utilisée pour classifier les clubs formateurs : « Conformément à l’UEFA, les clubs formateurs sont les équipes où les joueurs ont évolué pendant au moins trois saisons entre 15 et 21 ans. » Ainsi, l'Observatoire comptabilise le nombre de jeunes évoluant dans les cinq grands championnats. Le Real Madrid et le Barça occupent les deux premières positions, avec respectivement 39 et 34 joueurs issus du centre de formation éparpillés dans le Big 5 (Allemagne, Angleterre, Italie, Espagne et France). Lyon en compte 30, le PSG 26 et l’ASM 22. Plus bas dans le classement, dans le Top 60 on retrouve : Rennes, Caen, Montpellier, Sochaux, Metz, Nîmes, Auxerre, l’ASSE, Nantes, Lens, Nice, Lille, Bordeaux et Toulouse. La ligue des talents n’a jamais aussi bien portée son nom !