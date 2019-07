Forces et faiblesses, on décrypte la finale USA - Pays-Bas

Avec une opposition entre les championnes du monde et les championnes d’Europe en titre, la Coupe du Monde féminine 2019 finit en apothéose. Zoom sur les points forts et faibles des Etats-Unis et des Pays-Bas avant la finale prévue ce dimanche (17h00).

Les Etats-Unis, le favori

Points forts

Points faibles

Les Pays-Bas, l’outsider

Points forts

Points faibles

Avec 24 buts inscrits (dont 13 lors du premier match face à la Thaïlande), les Etats-Unis ont clairement montré depuis le début de la compétition que le danger pouvait venir de partout. Avec Alex Morgan et Megan Rapinoe, co-meilleures buteures du Mondial, la Team USA sait qu’elle peut s’appuyer sur son arsenal offensif pour faire la différence et se mettre rapidement devant. Elles ont marqué au moins un but avant la 12eme minute lors de leur 6 matchs.Rapinoe pas à 100% contre l’Angleterre ? Jills Ellis a donc choisi de faire confiance à Christen Press. Un choix gagnant puisque l’ailière a ouvert le score et réalisé un match plein. Les Etats-Unis possèdent un groupe qualitatif qui leur permet de pouvoir effectuer des rotations sans vraiment mettre à mal le jeu américain et ainsi faire souffler tout le monde. Une fraîcheur physique qui pourrait avoir son importance dimanche. De quoi faire dire à Ali Krieger, latérale remplaçante que « les États-Unis ont la meilleure équipe et la deuxième meilleure équipe du monde. »Ce dimanche, Morgan va disputer sa quatrième finale internationale, sa troisième lors d’une Coupe du Monde. Les Etats-Unis sont une machine à gagner et ont fait de ce 7 juillet leur objectif principal. Il n’y a qu’à voir les réactions des Américaines après leur victoire contre l’Angleterre. L’émotion d’une qualification a vite laissé place à la volonté d’accrocher une quatrième étoile au maillot. Les joueuses de Jill Ellis sont en mission et ce n’est pas bon signe.Que ce soit contre l’Espagne, la France ou l’Angleterre, les Américaines ont montré qu’elles n’étaient pas surhumaines et qu’il leur arrivait de douter. Si elles sont présentes dans l’impact, elles n’aiment pas voir leurs adversaires en faire de même. C’est peut-être là l’une des pistes à approfondir pour les Pays-Bas.: A ce doute s’ajoute une relative fébrilité défensive, même si les Stars and Stripes n’ont encaissé que trois buts depuis le début du tournoi. Si elle a sauvé les siennes en repoussant le penalty contre l’Angleterre, Alyssa Naeher est loin d’être impériale. Elle n’a pas eu grand-chose à faire en poule face à la domination de ses partenaires mais depuis le début du tableau final, elle montre une certaine fébrilité, à l’image de ce dégagement raté qui a entraîné l’égalisation espagnole. Plus que la gardienne, c’est toute l’arrière-garde américaine qui semble en difficulté quand il s’agit de reculer.Championnes d’Europe en 2017 à la surprise générale, les Néerlandaises ne cessent d’impressionner et de grandir. Si le jeu est loin d’avoir été flamboyant depuis le début de la Coupe du Monde, les Pays-Bas ont réussi à supporter la pression pour s’offrir cette finale qu’on leur prédisait avant la compétition.Il y a bien Lieke Martens, Viviane Mediema ou encore Shanice van de Sanden. Mais à la différence des Etats-Unis, c’est avant tout le collectif qui pousse cette sélection vers le haut. Si la qualification contre la Suède a été poussive, elle a montré que quand l’une des stars n’y est pas, Wiegman peut s’appuyer sur un effort collectif, symbolisé aussi par le soutien populaire depuis un mois. Il faudra tous ces ingrédients dimanche contre les Etats-Unis.Elle ne sera pas sur le terrain dimanche au Groupama Stadium, mais la sélectionneure joue un rôle prépondérant dans l’expansion du football féminin néerlandais. Plaçant le collectif au centre de tout, l’ex-capitaine des Oranje réalise des miracles et a fait de son groupe une machine à gagner.C’est un peu le revers de la médaille d’un collectif huilé. Groenen s’est muée en héroïne surprise contre la Suède et a fait ressortir un point noir. Quand Martens ou Miedema ne sont pas dans un grand jour, les Pays-Bas ont toutes les difficultés du monde à produire du jeu et subissent. C’est passé mercredi, mais pas sûr que ça passe dimanche.Elle est censée être un point (très) fort des Oranje mais depuis le début de la compétition, la Barcelonaise déçoit. Elle a bien inscrit un but remarquable contre le Japon avec une aile de pigeon, mais la meilleure joueuse FIFA 2017 déçoit dans l’ensemble. Est-ce ce problème à l’orteil qui l’handicape depuis trois rencontres ? Annoncée incertaine pour la finale après être sortie à la pause contre la Suède, Martens fait défaut et son absence risque d’être un coup dur. Car, malgré des prestations en dent de scie, elle est capable de se sublimer. Elle l’a déjà prouvé.