Florian Thauvin (OM) séduit par la piste Valence

Après avoir remporté le championnat et la Coupe nationale avant sa première participation à la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) avec la sélection nationale du Cameroun, André Onana et ses coéquipiers de l’Ajax Amsterdam ont ajouté un trophée à leur palmarès samedi soir. Devant les 51 000 spectateurs ayant effectué le déplacement du Johan Cruijff Arena, les Ajacides remportent la Super Coupe des Pays-Bas en venant à bout de leur grand rival, le PSV Eindhoven (2-0).Rarement mis en difficulté, les coéquipiers d’André Onana ont rapidement pris le contrôle de la rencontre. Au point de mener après 35 secondes seulement, lorsque Kasper Dolberg ouvrait le score sur une passe magistrale de Donny van de Beek. Avant que Daley Blind n’enfonce le clou en seconde période (2-0, 55). Une victoire et un trophée, pour bien démarrer la saison.