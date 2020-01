Florian Chabrolle (OM) envoyé en L2 ?

Yassine Chamakhi est convoité au Qatar et par Al Ahly du Caire. Toutefois, l'attaquant international du Club Africain aurait été convaincu de prolonger son contrat qui se termine le 30 juin prochain, moyennant des garanties financières présentées par le bureau de M.Abdessalam Younsi.L'attaquant Sabeur Khelifa et le latéral gauche Ghazi Abderrazak ne seront pas à la disposition de l'entraineur du Club Africain, Lassaâd Dridi, samedi 4 janvier à l'occasion du classico face à l'Etoile Sportive du Sahel. En effet, leur qualification va mettre du temps, en attendant que la fédération tunisienne informe la fédération internationale que le club de Bab Jedid a réglé le montant revenant à l'ancien attaquant rouge et blanc Yoann Touzghar. Leur qualification, ainsi que celle du jeune attaquant sénégalais Fallou Ndaye, recruté au mois d'août dernier pour cinq ans ne sera possible qu'à partir de la semaine prochaine.