Florian Ayé (Clermont) se rapproche de la sortie

Selon Pascal Gastien, l’entraîneur de Clermont, l’attaquant Florian Ayé devrait rejoindre une formation plus huppée lors du Mercato d’été.

Auteur d’une saison remarquée avec Clermont (), Florian Ayé, 22 ans, devrait profiter du marché estival pour rejoindre une formation plus huppée. Alors que Nice serait notamment sur les rangs, les Auvergnats ne devraient pas être en mesure de garder l’ancien attaquant d’Auxerre, dont le contrat expire en juin 2021. « Ce sera compliqué de le conserver, explique Pascal Gastien, le coach clermontois, dans des propos relayés par Sports-Auvergne. Il y a neuf chances sur dix pour qu’il parte l’an prochain, mais je ne me plains pas. Ça fait partie du jeu et c’est légitime que des joueurs aillent plus haut quand ils en ont l’opportunité.