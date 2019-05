Florentino Perez évoque Mbappé, Neymar, Hazard et Ramos

Invité de la radio espagnole Onda Cero, Florentino Perez a fait le point sur le Mercato du Real Madrid. Kylian Mbappé, Neymar, Sergio Ramos ou Eden Hazard : le président du club madrilène n'a évité aucun sujet.

Sergio Ramos a demandé à partir libre

Le Mercato du Real Madrid s'annonce très animé. Les rumeurs sont nombreuses, aussi bien dans le sens des départs que des arrivés. Florentino Perez a fait le point sur l'effectif madrilène et sur les possibles transferts qui pourraient avoir lieu dans les jours qui viennent durant une intervention sur le plateau de la radio Onda Cero.Malgré les déclarations du prodige français à la soirée des trophées UNFP, aucune approche madrilène n'a eu lieu. « Nous n'avons pas parlé avec lui, et nous n'allons pas parler. Avec Zidane, je n'ai parlé ni de Mbappé ni de Neymar. Ni avec Zidane ni avec personne », a expliqué le dirigeant espagnol. Pas suffisant pour couper court aux rumeurs mais assez pour donner de l'air au PSG et se concentrer sur d'autres dossiers. Car du côté de Santiago-Bernabeu, ils sont nombreux. Du côté des arrivés, Eden Hazard est annoncé avec insistance. Et pour évoquer l'avenir de l'international belge, le président du Real Madrid a été beaucoup plus ouvert. Il annonce clairement rêver du meilleur joueur de Chelsea. « Nous essayons de le recruter depuis plusieurs années. Je suis très intéressé à l'idée qu'il vienne à Madrid, pourquoi vous le cacher ? J'ai l'espoir que cette année il puisse jouer au Real. »Dans le sens des départs, c'est le cas Sergio Ramos qui inquiète beaucoup dans la capitale espagnole. Le capitaine aurait demandé à ses dirigeants de le laisser libre . Le défenseur de 33 ans souhaite rejoindre la Chine où un contrat intéressant l'attend à condition qu'il puisse s'y engager librement.« Sergio Ramos et son représentant sont venus me voir à mon bureau. Ils m’ont demandé s’il pouvait partir libre parce que les transferts vers la Chine sont très compliqués. Je leur ai dit que Ramos ne pouvait pas partir gratuitement et que nous négocierions avec le club chinois » La porte n'est donc pas totalement fermée pour l'international espagnol. Mais comme dans les autres dossiers, il risque de se passer du temps avant que cela aboutisse.