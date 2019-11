🔴FLASH: un cador européen pourrait être exclu de la Ligue des Champions !

Dans le viseur de l’UEFA Ă cause du Fair-Play financier, Manchester City a saisi le TAS pour rendre toute sanction Ă©ventuelle inĂ©ligible. Les champions d'Angleterre n’ont pas obtenu gain de cause et ils risquent dĂ©sormais l'exclusion de la Ligue des Champions comme l'a affirmĂ© L'Equipe ce dimanche !



Le TAS rejette l'appel de Manchester City !

et tous ses supporters sont en train de trembler Ă l’idĂ©e de devoir rater dans le futur une ou plusieurs Ă©ditions de la Ligue des Champions UEFA . Car c’est bien la menace qui pĂšse sur eux actuellement en raison de violation supposĂ©e desLe cas du club anglais va ĂȘtre examinĂ© de prĂšs par la chambre de jugement de l’, sous ordre de l’instance de contrĂŽle financier des clubs (), et la dĂ©marche qui consistait Ă faire annuler cette investigation n’a pas portĂ© ses fruits.Les reproches qui sont formulĂ©s Ă Manchester City c’est. Jusqu’à l’annĂ©e derniĂšre, les responsables anglais n’étaient guĂšre inquiĂ©tĂ©s, mais des rĂ©vĂ©lations deleur ont portĂ© un sĂ©rieux prĂ©judice. >> Football Leaks - Manchester City : Les Citizens Ă©pargnĂ©s par l'UEFA avec l'aide de Nicolas Sarkozy ? PlutĂŽt que rester les bras croisĂ©s, ces derniers ont choisi d’anticiper les Ă©vĂšnements et demander l’intervention du. Or, cette instance, qui n’est gĂ©nĂ©ralement sollicitĂ©e qu’au tout dernier recours, a fait savoir qu’elle ne peut se prononcer sur une procĂ©dure en cours, tant qu’une Ă©ventuelle sanction n’était pas prononcĂ©e.DĂ©jĂ condamnĂ© par l’en, mais uniquement Ă travers des sanctions financiĂšres,risque trĂšs gros si les torts qu’on lui prĂȘte sont avĂ©rĂ©s. Ça serait un Ă©norme coup portĂ© non seulement aux ambitions de ce club, mais aussi Ă sa rĂ©putation !