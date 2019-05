🔴FLASH : Sergio Ramos aurait décidé de quitter le Real Madrid pour la Chine !

Ci-après les 10 meilleurs buteurs africains dans les principaux championnats européens : Angleterre, Espagne, Italie, Allemagne, France, Belgique, Portugal, Pays-Bas, Suisse, Turquie: (27/05/2019)

Le TOP 3 des meilleurs buteurs africains en Premier League :

Le TOP 3 des meilleurs buteurs africains en Ligue 1 :

Le TOP 3 des meilleurs buteurs africains en Serie A :

Le TOP 3 des meilleurs buteurs africains en Liga :

Le TOP 3 des meilleurs buteurs africains en Bundesliga :

Comme depuis quelques semaines, le "serial-buteur" sĂ©nĂ©galaistruste la première place. Le Lion de la TĂ©ranga qui a ralliĂ© en janvier dernier les rangs den’a pas trouvĂ© le chemin des filets la semaine Ă©coulĂ©e, toutefois sesrĂ©alisations en seulementtitularisations cette saison enlui permettent toujours de trĂ´ner au sommet du classement des meilleurs buteurs du championnat turc. A lire aussi >> Cinq choses Ă savoir sur Mbaye Diagne, un des meilleurs buteurs d’Europe Leest dĂ©sormais complĂ©tĂ© par l’expĂ©rimentĂ© buteur tunisien(34 ans, 25 rĂ©alisations), tandis qu'Ă la troisième marche du podium, on retrouve l'ex buteur tanzanien du TP Mazembe,(Genk, 23 buts). A lire aussi >> Tunisie - Harbaoui: "Une mafia fait la loi en sĂ©lection !" Il convient de noter Ă©galement que la grande performance de la semaine Ă©coulĂ©e est Ă mettre Ă l’actif du prodige nigĂ©rian de Charleroi,(20 ans, 2 sĂ©lections), qui s'est remarquablement illustrĂ© en faisant parler la poudre Ă trois reprises lors de ses deux dernières apparitions en. Leporte ainsi son compteur but ĂunitĂ©s en championnat cette saison et achève l’exerciceĂ la 8ème place du classement des meilleurs buteurs africains en Europe.1) Mohamed Salah, Sadio ManĂ© et Pierre-Emerick Aubameyang : 22 buts 2) Wilfried Zaha: 10 buts 3) Riyad Mahrez: 7 buts1) Nicolas PĂ©pĂ© : 22 buts 2) Wahbi Khazri : 13 buts 3) Max-Alain Gradel, Mbaye Niang et StĂ©phane Bahoken : 11 buts1) Gervinho: 11 buts 2) Khouma Babacar et Franck KessiĂ© : 7 buts 3) Keita BaldĂ© : 5 buts1) Karl Toko-Ekambi : 10 buts 2) Youssef En-Nesyri : 9 buts 3) Samuel Chukwueze : 5 buts1) Ishak Belfodil : 16 buts 2) Dodi Lukebakio et Baba Rahman : 10 buts 3) Salomon Kalou : 8 buts