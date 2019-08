FLASH - Officiel : Manchester City sanctionné par la FIFA !

A lire aussi >> Les confidences de Puyol : "Le Real me voulait moi et Ronaldinho" « J’ai beaucoup admiré Rigobert Song, il était une vraie référence pour moi. Rigobert dégageait une aura et un charisme exceptionnel. Au cours d’un match, il pouvait déstabiliser ses adversaires par son simple regard. Je l’aimais trop (rires). J’ai encore en mémoire son altercation avec Oliver Kahn lors de la coupe du monde 2002, où il n’a pas sourcillé et à regarder droit dans les yeux Kahn, c’était un moment impressionnant. Il fallait vraiment avoir du culot à l’époque pour tenir tête à Oliver Kahn. En fait, Song et moi, on a la même approche du football. On utilise le mental à 200%, j’imagine ce qu’on aurait pu faire si on avait eu la possibilité de jouer ensemble », avait indiqué l'ancienne légende du Barça. Puyol a mis fin à sa carrière en 2014 après 15 saisons passées au Barça où il a notamment remporté 3 Ligues des Champions. Il jouait avec le club catalan depuis ses 17 ans. A lire aussi >> FC Barcelone : Didier Drogba dans le onze de rêve de Puyol