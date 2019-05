🔴FLASH : Iker Casillas hospitalisé d'urgence pour un problème cardiaque !

GB) 🇹đŸ‡Č AndrĂ© Onana (Cameroun/ Ajax Amsterdam)

DC) đŸ‡ČđŸ‡± Hamari TraorĂ© (Mali/ Stade Rennais)

DC) 🇾🇳 Kalidou Koulibaly (SĂ©nĂ©gal/ Naples)

DC) đŸ‡č🇳 Chamseddine Dhaouadi (Tunisie/ EspĂ©rance de Tunis)

MG) đŸ‡Č🇩 Hakim Ziyech (Maroc/ Ajax Amsterdam)

MC) 🇬🇳 Naby Keita (GuinĂ©e/ Liverpool)

MC) đŸ‡šđŸ‡© TrĂ©sor Mputu (RD Congo/ TP Mazembe)

MD) Nicolas Pépé (CÎte d'Ivoire/ Lille)

AD) đŸ‡Ș🇬 Mohamed Salah (Egypte/ Liverpool)

BU) đŸ‡©đŸ‡ż Ishak Belfodil (AlgĂ©rie/ Hoffenheim)

AG) 🇾🇳 Sadio ManĂ© (SĂ©nĂ©gal/ Liverpool)

Ils ont Ă©tĂ© nombreux Ă briller de mille feux tout au long d’un mois d'Avril marquĂ© par les grands rendez-vous footballistiques. Quarts de finale et demies de la Ligue des Champions UEFA , grandes affiches europĂ©ennes, compĂ©titions de la CAF
 aux quatre coins du Monde, les stars africaines du ballon rond ont portĂ© haut les couleurs de l’en enchaĂźnant les performances de haute volĂ©e. A lire aussi >> Sondage : Elisez le meilleur joueur africain du mois d'Avril Le moment semble donc opportun pour honorer nos dignes champions et ce, en les intĂ©grant au sein de la traditionnelle Ă©quipe type de la rĂ©daction. On dĂ©couvre ainsi une formation rĂ©solument offensive, organisĂ©e en un atypique 3-4-3 Ă mĂȘme de mettre en exergue les performances exceptionnelles d’attaquants africains Ă©prouvĂ©s particuliĂšrement prolifiques au cours du mois.Poste: Gardien de but > 8 matches – pourcentage d’arrĂȘts : 83,7% > 2 fois Ă©lu homme du match > Demi-finaliste de la Ligue des Champions UEFAPoste: DĂ©fenseur > 5 matches - duels gagnĂ©s : 78,7% > 1 fois Ă©lu homme du match > Vainqueur de la Coupe de FrancePoste: DĂ©fenseur > 7 matches en avril - duels gagnĂ©s :82,4% > 2 buts > 2 fois Ă©lu homme du matchPoste: DĂ©fenseur > 6 matches en avril - duels gagnĂ©s :77,8% > Demi-finaliste de la Ligue des Champions africainePoste: Milieu offensif > 7 matches avril – 2 buts - 5 passes dĂ©cisives > 3 fois Ă©lu homme du match > Demi-finaliste de la Ligue des Champions UEFAPoste: Milieu de terrain > 5 matches en avril – 3 buts - 2 passes dĂ©cisives > 1 fois Ă©lu homme du match > Demi-finaliste de la Ligue des Champions UEFAPoste: Milieu offensif > 6 matches en avril – 1 but - 3 passes dĂ©cisives > 2 fois Ă©lu homme du match > Demi-finaliste de la Ligue des Champions africainePoste: Ailier > 4 matches en avril – 2 buts - 2 passes dĂ©cisives > 2 fois Ă©lu homme du match > 2Ăšme meilleur buteur de la Ligue 1 française (20 buts)Poste: Ailier > 6 matches en avril – 5 buts - 3 passes dĂ©cisives > 2 fois Ă©lu homme du match > Demi-finaliste de la Ligue des Champions UEFA > Actuel meilleur buteur de Premier League (21 buts)Poste: Attaquant > 4 matches en avril – 5 buts - 1 passe dĂ©cisive > 2 fois Ă©lu homme du matchPoste: Ailier > 6 matches en avril – 4 buts - 2 passes dĂ©cisives > 2 fois Ă©lu homme du match > Demi-finaliste de la Ligue des Champions UEFA > DeuxiĂšme meilleur buteur de Premier League (20 buts)