🔴FLASH: Eto'o et Drogba nommés collaborateurs officiels d'Ahmad à la CAF !

J'aime beaucoup les challenges d'intelligence. Depuis mon enfance je jouais aux jeux vidĂ©os et je rĂȘvais qu'un jour, je participe dans des compĂ©titions internationales et je gagne la premiĂšre place. Aujourd'hui, il est temps de commencer ma carriĂšre professionnelle en tant que "Esportif".La manette reflĂšte nos pensĂ©es. Je pense, j'appuie sur les boutons et je vois mes actions sur Ă©cran. C'est vraiment gĂ©nial d'avoir un Ă©quipement qui nous transporte du monde rĂ©el au monde virtuel, qui traduit nos simples appuis en actions et qui permet alors de savoir qui est le meilleur ni suite Ă un combat physique ni suite Ă une course mais suite Ă quelques minutes de combats mentales, techniques et tactiques.Avant les parties, je pense toujours aux annĂ©es passĂ©es devant un Ă©cran et je me dis: the pitch is mine, show them what you've got.Je joue souvent avec Juventus puisqu'il y en a Cristiano Ronaldo qui est selon moi le meilleur attaquant en pes19. Parfois je joue avec le FC Barcelone Ă cause de Messi, the GOAT.Je ferai mon mieux pour atteindre les demi-finales.