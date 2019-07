🔴FLASH - CAN 2019: la CAF change l’arbitre de la finale !

Cette fois, le feuilleton est bel et bien terminé ! Matthijs de Ligt est officiellement un joueur de la Juventus Turin depuis ce jeudi matin.

Le club piĂ©montais a officialisĂ© sa signature pour les cinq prochaines saisons, sans rien cacher du montant de l’indemnitĂ© de transfert versĂ© Ă l’Ajax Amsterdam. Elle atteint 75 millions d’euros, et peut s’accompagner de 10,5 M€ de bonus. Longtemps, le Paris Saint-Germain a Ă©tĂ© sur les rangs, mais au moment de son retour aux affaires, Leonardo a mis fin Ă cette piste en raison de son cĂŽtĂ© trop onĂ©reux. Depuis plusieurs semaines, il ne faisait plus de doute que De Ligt allait rejoindre le champion d’Italie en titre, malgrĂ© l'intĂ©rĂȘt de tous les grands clubs europĂ©ens.Il s’était mis d’accord avec les Bianconeri depuis un moment et n’attendait plus que les deux clubs s’entendent. Une fois le feu vert donnĂ© par l’Ajax, le joueur de 19 ans (il fĂȘtera ses 20 ans en aoĂ»t) s’est rendu Ă Turin oĂč il a passĂ© mercredi sa visite mĂ©dicale. A la Juve, le grand espoir nĂ©erlandais devient donc le troisiĂšme joueur le plus cher de l’histoire derriĂšre un certain Cristiano Ronaldo , recrutĂ© pour plus de 100 millions d’euros au Real Madrid il y a un an, et Gonzalo Higuain, achetĂ© trĂšs cher Ă Naples en 2016 (90 M€). Il aura pour mission d’incarner le futur de la dĂ©fense turinoise, jugĂ©e assez vieillissante avec les expĂ©rimentĂ©s Leonardo Bonucci et Giorgio Chiellini en charniĂšre.