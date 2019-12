Flamengo - Gabigol : « Je crois vraiment que je ne retournerai pas à l'Inter »

Gabigol, passé de l'Inter au Flamengo en prêt, n'est pas très chaud à l'idée de rentrer en Italie.

L’avenir de Gabigol en suspens

, Gabigol n’a pas réussi à s’imposer en Italie. Le Brésilien a disputé seulement 10 matchs sous le maillot nerazzurri. Et depuis 2017, l'attaquant enchaîne les prêts : Benfica, Santos et Flamengo. A Flamengo, Gabigol est devenu un véritable héros en inscrivant un doublé face à River Plate (2-1) lors de la finale de la Copa Libertadores. Grâce à lui, son équipe dispute la Coupe du monde des clubs, où Gabigol et ses coéquipierssaoudien d'Al-Hillal (3-1). Après la rencontre, l'ancien intériste s’est confié sur son avenir. «, à l’Inter j’avais peu de possibilités mais c’était quand même sympa, a indiqué le Brésilien dans des propos rapportés par Sport Mediaset. Je respecte l’Inter parce que j’ai un contrat avec eux mais je ne suis pas vraiment en contact avec le club. »Gabigol« Voyons ce qui va se passer en janvier, on en parlera après la finale (Coupe du monde des clubs, face à Liverpool ou le CF Monterrey). Je n’ai pas eu beaucoup d’opportunités là-bas. » Depuis son retour au pays, Gabigol a acquis un nouveau statut et enchaîne les bonnes performances, au point d'avoir été rappelé par Tite avec la sélection brésilienne, après plus de trois ans d'absence. « J’ai joué quelques minutes à l'Inter mais c’était quand même une période importante de ma carrière car j’étais dans une grande équipe, tempère l'intéressé. J’ai tellement appris auprès de mes coéquipiers, que je porte toujours dans mon cœur.»