Fiorentina : Le club dément pour De Rossi

Toujours en quête d'un strapontin européen, Manchester United s'est offert un succès convaincant face à Bournemouth (5-2). Et Martial a marqué.

Invaincu désormais depuis 16 matches toutes compétitions confondues, Manchester United n'était plus qu'à 3 points du podium au coup de sifflet initial de cette rencontre face aux Cherries. Des Cherries privés du meilleur buteur de leur équipe Callum Wilson, suspendu. Tous les voyants étaient donc au vert pour l'équipe vêtue de rouge, mais c'est pourtant bien Bournemouth qui a ouvert le score au quart d'heure de jeu par Stanislas, qui s'offrait au passage un petit pont sur Maguire avant de voir sa frappe faire mouche. L'équipe d'Eddie Howe, qui restait sur 4 revers de rang en Championnat avant ce samedi, a néanmoins été rejointe à la demie-heure de jeu, quand Greenwood trompait Ramsdale. 4 minutes plus tard, Martial remettait du crâne un ballon vers le point de penalty. Un ballon touché de la main par Adam Smith. Rashford convertissait le penalty, 2-1. Puis Martial aggravait le score en toute fin de premier acte pour United. Un enroulé à la Henry de l'entrée de la surface. 3-1, le score au repos.

King réduisait cependant la marque dès le retour des vestiaires (49e) suite à une main de Bailly et à un penalty octroyé aux visiteurs. Le jeune Greenwood allait redonner un avantage plus substantiel aux locaux avec au passage premier un doublé personnel en carrière (54e). Puis Bruno Fernandes, l'homme à tout bien faire des Mancuniens, portait le score à 5-2 d'un joli coup franc. Un score qui n'allait d'ailleurs plus évoluer. Manchester s'offre de belles certitudes ludiques et se replace dans la course à l'Europe. À noter que United n'avait plus marqué 5 buts à la maison en Championnat depuis décembre 2011.