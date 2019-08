Fiorentina : La Viola relance Raphinha

La longue saison de

Sadio

Mané

inquiète Jamie

Carragher

. Ce dernier prévient

Jurgen

Klopp sur les performances de l’international Sénégalais.

Après une longue saison en Premier League,

Sadio

Mané

a enchaîné avec la coupe d’Afrique des nations où le Sénégal a atteint la place de finaliste. Après les alertes de

Fifpro

, c’est au tour de Jamie

Carragher

de prendre le relais. En effet, l’ancien joueur de Liverpool a mis en garde

Jurgen

Klopp « la saison de Liverpool ne s’est terminée qu’en juin et il a ensuite disputé sept matches avec le Sénégal en Coupe d’Afrique des Nations. La finale s’est jouée le 19 juillet contre l’Algérie et pourtant, il était toujours impliqué dans le premier match de la saison de Premier League trois semaines plus tard contre Norwich City. C’était similaire l’été précédent quand il avait disputé la Coupe du Monde et avait ensuite rejoint Liverpool en Amérique pour la Coupe des champions internationaux. Les performances de

Sadio

Mané

pourraient baisser si on ne lui accordait pas une période de reprise », a expliqué la légende de Liverpool dans sa chronique sur le Daily Chronique.

Pour rappel,

Sadio

Mané