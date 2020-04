Fiorentina : Kevin-Prince Boateng couvre d'éloges Ribéry

Medhi Benatia : « Cristiano Ronaldo ? Il est le numéro un absolu, en tant que footballeur et en tant que personne. Il est très intelligent, même en dehors du terrain. Son cerveau est toujours plus rapide que quiconque. » (Goal) pic.twitter.com/LQuMQmOeau — Actu Foot (@ActuFoot_) April 17, 2020

"Il est le numéro un absolu, en tant que footballeur et en tant que personne, assure le joueur d'Al Duhail. Il est très intelligent, même en dehors du terrain. Son cerveau est toujours plus rapide que quiconque. Je suis content d'être son ami. Je lui souhaite toujours le meilleur", a indiqué le joueur qui évolue actuellement au Qatar. Des compliments que ne peut qu'apprécier CR7. A lire aussi >> Covid-19 : le joli geste de Ronaldo et ses coéquipiers en sélection