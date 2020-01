Fiorentina : Boateng prêté au Besiktas

Des débuts difficiles

dans une grande forme, se déplace ce week-end sur la pelouse depour le compte de la 22journée de Ligue 1. Si le club phocéen pointe aujourd'hui à la deuxième place du championnat, le chemin a été long et parsemé d'embûches pour cette équipe, qui revient de très loin. Orange Football Club revient sur le début de saison de l'OM. Après une fin de saison 2018-2019 en dent de scie, le Fair-Play financier décida de frapper à la porte du club. Très vite, le budget transfert a dû être revu à la baisse par les dirigeants. Pour beaucoup, une qualification en Ligue des Champions semblait une fois de plus mission impossible, avec qui plus est un vestiaire sous haute tension. Un homme a pourtant décidé de relever ce défi presque fou :En arrivant, Villas-Boas a tout d’abord demandé des garanties au président Eyraud. Pour construire son projet, le portugais a ainsi pu obtenir les recrutements depour 16M€,pour 13M€ et le prêt avec OA d’. Dès lors, AVB a pu commencer son processus de restructuration à l’OM. Pour se faire, le coach a remis au goût du jour un système tactique peu connu à Marseille ces dernières années : le. Néanmoins, il le sait bien, son effectif comporte encore des lacunes, notamment sur le plan technique, qui l'empêcherait de produire un jeu flamboyant et efficace tout au long de la saison. L'entraîneur décida par conséquent de changer ses plans pour atteindre son objectif Ligue des Champions en fin de saison.« S’adapter à l’adversaire », le fer de lance d’André Villas-Boas. Lors de la phase aller du championnat, nous avons ainsi pu voir un Olympique de Marseille exerçant un pressing haut face au LOSC ou à l'OL, puis la semaine d’après regroupé en bloc bas en opérant sur contre face au SCO d’Angers. Un jeu basé sur le pressing, plus urgent balle au pied mais surtout plus efficace malgré de flagrants contrastes de niveau entre certaines joueurs de l'équipe. 12défense de Ligue 1 la saison passée avec 52 buts encaissés, la restructuration de la base arrière était la priorité de l'ex-entraîneur du Zénith. L'association en charnière centrale d'Alvaro Gonzalez et Duje Caleta-Car fut la base de la pyramide de Villas-Boas. Actuellement 6défense de Ligue 1, le problème défensif semble être résolu grâce notamment à l'expérience de Gonzalez et surtout. Ce dernier, très peu voire parfois très mal utilisé par Rudi Garcia, s'impose aujourd'hui comme un titulaire indiscutable dans la ligne arrière. En plus d'être quasiment irréprochable défensivement, le jeune international croate sait délivrer des merveilles de ballons pour ses coéquipiers devant. En effet, sa justesse technique et son excellente vision de jeu lui permettent de renverser le jeu et casser des lignes adverses en une passe. Duje Caleta-Car possède toutes les caractéristiques du défenseur moderne et AVB l'a très bien compris en l'associant à Gonzalez, ces deux là formant un duo parfaitement complémentaire. L'entrejeu marseillais, laissé au dépourvu la saison dernière, s'est vu aussi totalement remodélisé., désormais ex-défenseur, s'est vu positionné en pointe basse de ce 4-3-3 au détriment de l'international hollandais, Kevin Strootman. Un changement qui n'a pas tardé à faire effet puisque dès son premier match face au LOSC de Christophe Galtier, le jeune espoir français a délivré une partition, en muselant totalement le milieu des dogues. L'aisance technique de Kamara lui a permis de parfaitement s'implanter à ce poste, à en devenir même indéboulonnable du 11. Pour épauler sa sentinelle, André Villas-Boas a décidé de placer Valentin Rongier au poste de relayeur. L'ex-nantais a su s'imposer en quelques temps également comme un élément clé dans le jeu. Sa vision, son aisance technique et son apport tant offensif que défensif en font un milieuparfait pour ce milieu de l'OM qui était autrefois trop passif et amorphe. Tels étaient les mots de l'entraîneur lusitanien. Ces mots ne peuvent être que juste lorsque nous voyons son niveau actuel et que l'on sait ce dont est capable. L'ancien meneur de jeu de West Ham, auteur de 6 buts et 3 passes décisives, est la pierre angulaire de l'animation offensive marseillaise. Tous les bons coups passent par lui, il bonifie chaque ballon qu'il perçoit, mène les offensives phocéennes malgré son repositionnement à gauche. Ce même repositionnement qui avait fait couler tant d'encre en début de saison mais force est de constater que André Villas-Boas avait vu juste depuis le début. En effet, Payet n'est ailier que sur le papier puisqu'en réalité il repique la quasi-totalité du temps, créant une infériorité numérique sur le côté gauche très bien palliée par, qui n'a pas peur de monter très haut pour créer le surnombre. Le côté gauche de l'Olympique de Marseille est certainement le côté le plus dangereux et quand Dimitri Payet manque à l'appel, cela se fait tout de suite ressentir. Malgré l'enchaînement d'un 13match consécutif sans défaite et une 2place, les marseillais n'ont pour le moment pas encore assuré leur qualification en. Le championnat est encore long et les concurrents tels que le LOSC et l'Olympique Lyonnais se sont ressaisis depuis quelques matchs. Nul doute que la course à l'Europe sera palpitante à suivre en ce début d'année 2020., dont le retour est prévu pour début mars , sera un renfort crucial pour l'attaque de l'OM, un trio Payet – Benedetto – Thauvin pourrait enfin voir le jour et peut être ramener l'hymne de la C1 au Vélodrome, pour le plus grand bonheur des supporters. Par