Fins de contrat et dates de mercato : la FIFA fixe de nouvelles règles !

se montre particulièrement généreux durant cette crise sanitaire, causée par la pandémie du. En effet, et après avoir effectué des dons conséquents, de plusieurs millions de dollars, le buteur lusitanien aurait également accepté de baisser ses émoluments à la, et ce, afin d’aider son club à payer l’ensemble de ses employés et éviter une crise financière. >> Juventus: Cristiano Ronaldo accepte de baisser son salaire Toutefois, et malgré cette baisse significative de ses rémunérations à, le quintuple Ballon d'Or portugais (35 ans) demeure un businessman hors pair qui engrange des revenus considérables grâce notamment à ses accords de parrainage ainsi qu'à ses entreprises en dehors du football. D'après, l’attaquant vedette de la "Vieille Dame" devrait même réussir à franchir une nouvelle barre symbolique sur le plan financier à la fin de l’exercice 2019/2020. Le média américain révèle en effet ques’imposera désormais comme étant le premier footballeur de l’histoire à dépasser! Il rejoindra ainsi la légende de la boxe Floyd Mayweather , l’illustre golfeur Tiger Woods ainsi que les mythiques Michael Jordan et Michael Schumacher dans le club des sportifs ayant atteint ce montant astronomique.