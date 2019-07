Finalement, Weber va rester en L2

Le 10 Sport annonce que Nicolas Pépé a réduit le choix de son prochain club à deux destinations possibles : Arsenal ou Naples.

Naples pourrait inclure Ounas dans la transaction

Actuellement en vacances après l’élimination de la Côte d’Ivoire en quart de finale de la Coupe d’Afrique des Nations, Nicolas Pépé a du temps devant lui pour décider de son avenir. Toujours lié au LOSC,Les plus grandes équipes du continent se disputent Pépé, mais plusieurs pistes ( Bayern Munich , PSG, Inter Milan…) ne seraient plus d’actualité selon Le 10 Sport, qui réduit le choix du deuxième meilleur buteur de la dernière saison de Ligue 1 à deux clubs : d’un côté Arsenal, qui veut en faire la figure de proue de son Mercato, et de l’autre côté Naples, qui n’en finit plus d’être ambitieux sur ce marché des transferts.Les Gunners auraient proposé 80 millions d’euros aux dirigeants lillois pour acquérir Nicolas Pépé cet été.L’offre napolitaine est elle moins importante mais un joueur pourrait être inclus dans la transaction. Le 10 Sport parle d’une proposition de 60 millions d’euros, à laquelle serait ajouté le transfert d’ Adam Ounas . Ce dernier évolue au Napoli depuis deux ans mais a du mal à s’imposer. Il sort d’une Coupe d’Afrique des Nations intéressante, avec de bonnes entrées en jeu pour aider les Fennecs à remporter leur premier titre depuis 29 ans. Du côté de Naples, l’autre dossier chaud du moment concerne le Colombien du Real Madrid James Rodriguez. Nabil Fekir serait aussi sur les tablettes du club italien.