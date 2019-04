Fin de saison pour Thiago Silva (PSG) ?

Selon les informations de TMW, Ivan Rakitic, le milieu de terrain international croate du FC Barcelone, devrait rempiler.

Malgré l’intérêt de la Juventus Turin et de l’ Inter Milan , notamment, le milieu de terrain international croate Ivan Rakitic (31 ans) aurait décidé de prolonger l’aventure avec le FC Barcelone, a-t-on appris chez nos confrères de TMW. Lié jusqu’en juin 2021 avec les Blaugrana, l’ancien joueur de Bâle, de Schalke et de Séville devrait rempiler avec. Apparu à trente-deux reprises cette saison en Liga, le natif de Möhlin a inscrit trois et délivré quatre passes décisives.