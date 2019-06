Fin de carrière pour Douchez

Relégué en National 1 avec le Red Star, Nicolas Douchez ne rempilera pas pour une saison supplémentaire.

A 39 ans, le gardien français dit stop et va mettre un terme à sa carrière selon le journal Le Parisien. Formé au Havre et passé par Châteauroux, Toulouse, Rennes, le PSG et Lens, Douchez n’a jamais porté le maillot de l’équipe de France malgré deux convocations sous Raymond Domenech puis Laurent Blanc . Sa carrière aurait dû s’envoler au moment de sa signature à Paris en 2011. Mais l’arrivée des investisseurs qataris dans la foulée l’ont empêché d’avoir sa chance comme numéro 1. D’abord doublure de Salvatore Sirigu, puis troisième gardien du club de la Capitale, il n’y aura joué qu’une dizaine de matchs en Ligue 1 entre 2011 et 2016, mais s’y sera forgé un solide palmarès (quatre titres de champion de France et plusieurs coupes nationales).