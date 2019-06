Filipe Luis vers Monaco ?

A en croire certains échos de la presse espagnole (AS), le latéral gauche brésilien Filipe Luis pourrait s’engager en faveur de Monaco.

, le latéral gauche international brésilien Filipe Luis (33 ans) pourrait poursuivre sa carrière en Ligue 1. Un temps suivi par le Paris Saint-Germain , l’ancien joueur de Chelsea susciterait l’intérêt de Monaco. A en croire certains échos de la presse espagnole (AS), le club de la Principauté aurait récemment approché le natif de Jaraguá do Sul, qui reste sur une saison avec vingt-sept apparitions en Liga (2 buts et 2 assists). Et ceci malgré la présence de Fodé Ballo-Touré. Ce premier contact aurait été positif, et il ne serait pas exclu de le voir rejoindre la formation entraînée par Leonardo Jardim. L’ex-sociétaire de La Corogne donnerait une grande priorité au bien-être de sa famille, lui qui devrait faire son choix dans les prochaines semaines. «, par respect pour l'équipe nationale, a-t-il récemment indiqué. Je peux aller n'importe où, je peux retourner au Brésil, bien que rester à l'Atlético soit également une option. »