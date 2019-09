FIFPro World11 : 3 africains parmi les nominés !

Trois africains figurent dans la liste des candidats à savoir l’Egyptien Mohamed Salah et les Sénégalais Sadio Mané et Kalidou Koulibaly. Salah et Mané, vainqueurs cette saison de la Ligue des champions avec Liverpool faisait déjà partie de la liste l'an dernier.« La FIFPro et la FIFA présentent aujourd’hui les 55 joueurs en lice pour intégrer le FIFA FIFPro World11 masculin 2019. Le World11 est élu par les joueurs et pour les joueurs, à l’issue d’un vote impliquant de milliers de footballeurs professionnels issus de 64 pays. Leur choix doit se porter sur un gardien, quatre défenseurs, trois milieux de terrain et trois attaquants », informe la FIFA.Les Brésiliens forment le contingent le plus important (dix joueurs), devant les Français (sept) et les Espagnols (six). Quatre clubs gigantesques emploient actuellement 35 des 55 candidats : le FC Barcelone (11), le Real Madrid (neuf), Manchester City (huit) et Liverpool (sept). Onze autres clubs se partagent les 20 joueurs restants.Alisson Becker (BRA) – Liverpool FCDavid De Gea (ESP) – Manchester UnitedEderson Moraes (BRA) – Manchester CityJan Oblak (SVN) – Atlético de MadridMarc–Andre ter Stegen (GER) – FC BarceloneJordi Alba (ESP) – FC BarceloneTrent Alexander–Arnold (ENG) – Liverpool FCDani Alves (BRA) – Paris Saint–Germain / Sao Paulo FCJoao Cancelo (POR) – Juventus / Manchester CityDaniel Carvajal (ESP) – Real MadridGiorgio Chiellini (ITA) – JuventusMatthijs de Ligt (NED) – Ajax / JuventusDiego Godin (URU) – Atlético de Madrid / InternazionaleJoshua Kimmich (GER) – Bayern MunichKalidou Koulibaly (SEN) – NaplesAymeric Laporte (FRA) – Manchester CityMarcelo (BRA) – Real MadridGerard Pique (ESP) – FC BarceloneSergio Ramos (ESP) – Real MadridAndrew Robertson (SCO) – Liverpool FCAlex Sandro (BRA) – JuventusThiago Silva (BRA) – Paris Saint–GermainVirgil van Dijk (NED) – Liverpool FCRaphael Varane (FRA) – Real MadridKyle Walker (ENG) – Manchester CitySergio Busquets (ESP) – FC BarceloneCasemiro (BRA) – Real MadridKevin de Bruyne (BEL) – Manchester CityFrenkie de Jong (NED) – Ajax / FC BarceloneChristian Eriksen (DEN) – Tottenham HotspurEden Hazard (BEL) – Chelsea / Real MadridN’Golo Kante (FRA) – ChelseaToni Kroos (GER) – Real MadridArthur Melo (BRA) – FC BarceloneLuka Modric (CRO) – Real MadridPaul Pogba (FRA) – Manchester UnitedIvan Rakitic (CRO) – FC BarceloneBernardo Silva (POR) – Manchester CityDusan Tadic (SRB) – AjaxArturo Vidal (CHI) – FC BarceloneSergio Agüero (ARG) – Manchester CityKarim Benzema (FRA) – Real MadridCristiano Ronaldo (POR) – JuventusRoberto Firmino (BRA) – Liverpool FCAntoine Griezmann (FRA) – Atlético de Madrid / FC BarcelonaSon Heungmin (KOR) – Tottenham HotspurHarry Kane (ENG) – Tottenham HotspurRobert Lewandowski (POL) – Bayern MunichSadio Mané (SEN) – Liverpool FCKylian Mbappe (FRA) – Paris Saint–GermainLionel Messi (ARG) – FC BarceloneNeymar (BRA) – Paris Saint–GermainMohamed Salah (EGY) – Liverpool FCRaheem Sterling (ENG) – Manchester CityLuis Suarez (URU) – FC Barcelone