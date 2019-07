FIFA : Joueur, entraîneur… Les nommés pour la cérémonie The Best

La FIFA a dévoilé mercredi les nommes pour les trophées The Best, qui seront remis le 23 septembre prochain à Milan. Avec la présence inattendue de Didier Deschamps parmi les meilleurs entraîneurs de football masculin et celle plus logique de Kylian Mbappé pour le titre de meilleur joueur.



Deschamps n’est pas le seul à n’avoir rien gagné, mais…

Lancée en 2016 suite à la scission avec France Football autour du Ballon d’Or, la cérémonie The Best vivra sa quatrième édition à Milan le 23 septembre prochain. En attendant, la FIFA a dévoilé les nommés pour les quatre catégories majeures : meilleur joueur, meilleure joueuse, meilleur entraîneur de football masculin et meilleur entraîneur de football féminin. Sur les 42 nommés au total, seulement quatre sont français, un dans chaque catégorie. Kylian Mbappé figure logiquement parmi les 10 finalistes pour le titre de meilleur joueur , après avoir terminé 2eme du classement du Soulier d’or européen tout en remportant la L1 avec le PSG.Virgil van Dijk apparaît comme son concurrent le plus sérieux. Candidate pour le trophée de meilleure joueuse, Amandine Henry a remporté la Ligue des Champions féminine avec Lyon, comme Reynald Pedros, placé pour le meilleur entraîneur de football féminin.Mais la présence de Didier Deschamps parmi les 10 coachs de football masculin est bien plus surprenante. Le sélectionneur de l’équipe de France, certes champion du monde en titre, reste sur une saison sans éclat. Il n’a pas qualifié les Bleus pour le Final Four de la Ligue des Nations et a concédé une défaite en Turquie dans le cadre des éliminatoires pour l’Euro 2020 (2-0). Il n’est pas le seul à n’avoir rien gagné parmi les nommés. Mais Ricardo Gareca a mené le Pérou jusqu’en en finale de la Copa América et Mauricio Pochettino en a fait de même avec Tottenham en Ligue des Champions.Chez les femmes, Megan Rapinoe et Jill Ellis apparaissent comme les grandes favorites après le sacre mondial des Etats-Unis en France en juillet Cristiano Ronaldo (Juventus Turin / Portugal)Frenkie de Jong (Ajax Amsterdam puis FC Barcelone / Pays-Bas)Matthijs de Ligt (Ajax Amsterdam puis Juventus Turin / Pays-Bas)Eden Hazard (Chelsea puis Real Madrid / Belgique)Harry Kane (Tottenham / Angleterre)Sadio Mané (Liverpool / Sénégal)Kylian Mbappé (PSG / France)Lionel Messi (FC Barcelone / Argentine)Mohamed Salah (Liverpool / Egypte)Virgil van Dijk (Liverpool / Pays-Bas)Lucy Bronze (Lyon / Angleterre)Julie Ertz (Chicago Red Stars / Etats-Unis)Carole Graham Hansen (Wolfsburg puis FC Barcelone / Norvège)Ada Hegerberg (Lyon / Norvège)Amandine Henry (Lyon / France)Sam Kerr (Chicago Red Stars puis Perth Glory / Australie)Rose Lavelle (Washington Spirit / Etats-Unis)Vivianne Miedema (Arsenal / Pays-Bas)Alex Morgan (Orlando Pride / Etats-Unis)Megan Rapinoe (Reign FC / Etats-Unis)Wendie Renard (Lyon / France)Ellen White (Birmingham City puis Manchester City / Angleterre)Djamel Belmadi (Algérie)Didier Deschamps (France)Marcelo Gallardo (River Plate)Ricardo Gareca (Pérou)Pep Guardiola (Manchester City)Jürgen Klopp (Liverpool)Mauricio Pochettino (Tottenham)Fernando Santos (Portugal)Erik ten Hag (Ajax Amsterdam)Tite (Brésil)Milena Bertolini (Italie)Jill Ellis (Etats-Unis)Peter Gerhardsson (Suède)Futoshi Ikeda (Japon U20)Antonia Is (Espagne U17)Joe Montemurro (Arsenal)Phil Neville (Angleterre)Reynald Pedros (Lyon)Paul Riley (North Carolina Courage)Sarina Wiegman (Pays-Bas)