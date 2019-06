FIFA - Infantino : « Je crois en l'Afrique ! »

Youcef Atal et Ismael Bennacer lors des entraînements de l'EN à Sidi Moussa 🇩🇿. ( 📸 : @LesVerts) #TeamDZ #CAN2019 pic.twitter.com/SQUPLbFmO7 — Un Fennec 🇩🇿 (@Fennec213Dz) 4 juin 2019

Considéré comme la révélation incontestable de la saison, le joueur de 23 ans attire la convoitise du PSG, de l'AS Monaco, de l'Inter Milan et Naples. Mais c’est l’Atletico Madrid qui semble tenir à la venue de l’ancien joueur du Paradou AC. A lire aussi >> Mercato : Chelsea entre dans la danse pour Youcef Acquis pour un montant de 3 M€ du club belge de Courtrai, Atal vaut aujourd’hui, selon les dernières estimations des spécialistes, entre 18 et 20 M€. Le Fennec est actuellement concentré sur la prochaine CAN 2019 qu'il disputera avec la sélection algérienne.A lire aussi >> Mercato : le Bayern Munich sur les traces de Youcef Atal