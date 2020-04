FIFA - Infantino : « Irresponsable de reprendre si ce n'est pas sécurisé à 100% »

Sadio Mane and Naby Keita are in full agreement about the positive impact Jürgen Klopp has had upon their careers... 🔴🙌 “But if you lose the ball, he can certainly shout ‘Naby! Naby!’” 😅https://t.co/MqnvGG5K7h — Liverpool FC (at 🏠) (@LFC) April 9, 2020

Le brillant milieu récupérateur des Reds a certes moins joué cette saison (18 matches contre 33 la saison passée), mais c'est surtout à cause des blessures et non pas aux choix du coach, car Klopp l'apprécie beaucoup et compte toujours sur lui, en tant que titulaire, quand il est présent. Les blessures récurrentes ont toutefois ruiné la carrière du capitaine du Sily National ce qui a d'ailleurs activé des bruits de départ. Mais Klopp maintient toujours sa confiance en son joueur, qui reste l'un de ses préférés. A lire aussi >> Coronavirus : le message fort de Naby Keita aux Guinéens « Il va toujours défendre ses joueurs parce que pour lui, tous les joueurs sont pareils. Il n’y a aucune différence à ses yeux. Il est toujours là pour vous expliquer les choses comme par exemple si vous n’avez pas été bon dans un match, ce qui est difficile à faire pour les entraîneurs. Mais c’est un choix qu’il doit faire et ça nous aide à nous battre à l’entraînement afin de pouvoir jouer le week-end. Il communique avec tout le monde de la même manière et c’est ce que j’aime réellement chez lui. Lors des séances d’entraînement, il va t’arrêter et te donner des conseils et des explications… », a-t-il déclaré dans le LFC Magazine. « C’est un entraîneur qui vous donne de la confiance et il est le facteur de motivation avant le match mais vous devez aussi être motivé sur le terrain. Quand tu le vois sur le bord du terrain et que vous êtes sur la pelouse, c’est comme s’il jouait avec toi et cela donne envie de faire mieux », a-t-il ajouté. « Quand je suis arrivé, j’ai dû essayé de m’installer et de m’intégrer dans l’équipe. Je respecte ses choix donc je travaillais tous les jours. Il est quelqu’un qui est capable de vous donner des explications sur le terrain et cela aide énormément lorsqu’on joue, on ne doute jamais de soi. C’est cela entraîner et il voit tout. Je pense que j’ai à présent énormément progressé, à part mes blessures qui m’ont privé de beaucoup de matchs », a-t-il conclu. A lire aussi >> FLASH : Naby Keita pourrait faire son retour au RB Leipzig !