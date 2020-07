FIFA : Gianni Infantino visé par une procédure pénale

[#Bundesliga🇩🇪] Haaland 💬 : "J'ai un contrat à long terme ici jusqu'en 2024. C'est mon grand objectif de remporter des titres avec le BVB et de célébrer des succès fantastiques avec nos fans. Nous avons la qualité d'être champions, mais il ne suffit pas d'en parler." 💪 (Bild) pic.twitter.com/QOKAxSSUNf — Footballogue⭐️⭐️ (@Footballogue) July 30, 2020

Dans des propos accordés à SportBild, Erling Haaland explique son intention de rester au Borussia Dortmund. Très courtisé lors de ce mercato d’été, le buteur de 20 ans semble vouloir continuer l’aventure au Borussia Dortmund. Il n’aurait pas l’intention de rejoindre une nouvelle formation malgré l’insistance des prétendants à l’image de Manchester United et du Real Madrid. « J'ai un contrat à long terme ici jusqu'en 2024, a affirmé l'attaquant dans un entretien accordé à SportBild. Dans tous les cas, c'est mon grand objectif de remporter des titres avec le BVB et de célébrer des succès fantastiques avec nos fans… Nous devons continuer notre bon développement depuis la deuxième partie de la saison dernière et nous voulons avoir plus de succès l'année prochaine. »L'attaquant du PSG, Neymar est loin de penser à un retour au Barça cet été. C'est en tout cas ce que laissent supposer ses propos publiés sur son site officiel où il est surtout question de briller lors des prochaines échéances parisiennes, à commencer par la finale de la Coupe de la Ligue vendredi soir. "Notre équipe a fait de bons matchs amicaux et a remporté un autre titre. Il était important de revenir en jeu après quatre mois de récupération et de revenir au niveau où nous étions avant la pause. Nous avons quatre finales devant nous. Nous avons gagné la Coupe de France et nous avons la Coupe de La Ligue, en plus des trois matchs de Ligue des champions. Chaque match est une finale et voilà notre état esprit. Nous jouons toujours pour gagner'', a ainsi indiqué l'ancienne star du Barça, qui ne préfère pas s'attarder sur ses 19 buts et 10 passes décisives en seulement 23 apparitions cette saison à Paris.Selon Il Giornale, le Milan AC pourrait faire l'objet d'un rachat avec Kylian Mbappé en tête de gondole du projet. Alors que le Real Madrid a toutes les peines du monde à débaucher Kylian Mbappé du PSG, un club italien devrait bientôt se mêler à la lutte. En effet, selon Il Giornale, Bernard Arnault, le patron de Louis Vuitton, négocie avec le fonds Elliott Management pour le rachat de l'AC Milan, un club installé dans la ville du glamour et de la mode en Italie. Et les recrues devraient être tout aussi prestigieuses. La première étape consisterait à faire venir Pep Guardiola sur le banc du club lombard. La deuxième ? Faire un pont d'or au joueur du PSG Kylian Mbappé en 2021, le moment idéal pour faire une approche pour le Français s'il ne prolonge pas avec Paris d'ici-là...Nathan Aké, défenseur de Bournemouth, devrait rejoindre les SkyBlues contre un chèque de 45 millions d’euros Depuis son arrivée à Manchester City en 2016, Pep Guardiola peine à trouver une solidité défensive, en particulier sa charnière centrale. Si l’ancien entraîneur du Barça semble avoir trouvé son titulaire indiscutable dans l’axe avec Aymeric Laporte, les autres défenseurs centraux peinent à s’imposer. John Stones et Nicolas Otamendi n’ayant pas donné entière satisfaction, Pep Guardiola a donc décider de se pencher sur un nouveau profil pour renforcer son arrière-garde. En effet, Sky Sports nous apprend aujourd’hui que les Citizens sont sur le point de recruter Nathan Aké, en provenance de Bournemouth contre un chèque de 45 millions d’euros.Bernard Tekpetey (Schalke 04) a été prêté pour les deux prochaines saisons aux Bulgares de Ludogorets. Prêté chaque saison par Schalke 04 depuis 2017, Bernard Tekpetey va de nouveau quitter la Ruhr cet été. L'attaquant international ghanéen va prendre la direction de Ludogorets, qui bénéficiera de ses services sous forme de prêt jusqu'au 30 juin 2022. Déjà passé par Altach (L1 autrichienne), Paderborn et Düsseldorf, le natif d'Accra quitte cette fois le football germanique pour les champions de Bulgarie, qui participent régulièrement aux poules de Ligue des Champions. L'occasion pour l'ailier de poche de se relancer après un dernier exercice difficile au Fortuna (9 apparitions en Bundesliga pour 1 passe décisive).