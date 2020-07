FIF : Un nouveau coup dur pour Didier Drogba ?

12-year-old arrested over racial abuse targeted at Wilfried Zaha https://t.co/djQuivSBmV — The Independent (@Independent) July 12, 2020

A 12-year-old boy has been arrested by police investigating racist messages sent to Wilfried Zaha on social media.



L’Éléphant a publié les captures d'écran de messages envoyés par un fan d'Aston Villa. «tu ferais mieux de ne pas marquer demain (aujourd'hui, ndlr) connard de noir, ou je viendrai chez toi habillé en fantôme.» Le tout accompagné de photos choquantes. La police britannique a donc rapidement ouvert une enquête pour retrouver l'auteur de ses insultes racistes. Dans la foulée, les autorités ont annoncé dimanche avoir arrêté un garçon de 12 ans pour les faits décrits. « Nous avons été alertés d’une série de messages racistes envoyés à un footballeur aujourd’hui et après les avoir examinés et avoir effectué des contrôles, nous avons arrêté un garçon...Le jeune de 12 ans de Solihull a été placé en garde à vue. Le racisme ne sera pas toléré. » a confirmé la police locale dans un communiquéA lire aussi >> Le frère de Serge Aurier tué par balles !