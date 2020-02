FFF : Platini et Deschamps rendent hommage à Fournet-Fayard

Voir cette publication sur Instagram 😁 Une publication partagée par Sadio Mane (@sadiomaneofficiel) le 10 Févr. 2020 à 7 :55 PST

Back at Melwood 😁😁 pic.twitter.com/MLR9aBWsY2 — Liverpool FC (@LFC) February 10, 2020

Blessé aux ischio-jambiers le 23 janvier dernier face à(2-1) et éloigné du rectangle vert depuis, la superstar sénégalaise de Liverpool,, a repris l’entraînement lundi avec ses coéquipiers qui revenaient de mini-vacances. Alors que son retour à la compétition était annoncé pour la fin de la semaine, le "Ballon d'or africain 2019" effectue donc son grand "come-back" sur les pelouses plus vite que prévu pour le plus grand plaisir des supporters des "Reds" et des "Lions de la Téranga". Après avoir manqué deux rencontres de Premier League face à(2-0) et(4-0) et le match deface à(2-2), l'enfant dedevrait donc postuler à une place dans le groupe deen vue du déplacement àsamedi prochain en championnat. Il convient de rappeler que, persévérant, comme à son habitude,n’a pas souhaité prendre de vacances la semaine écoulée, préférant poursuivre sa convalescence au centre d’entraînement de son club. Ses efforts ont ainsi été récompensés ! A lire aussi >> Premier League: une prime astronomique pour Liverpool en cas de sacre !