FFF: Fournet-Fayard est décédé

Un grand nom du football français s'est éteint lundi, en la personne de Jean Fournet-Fayard. Il était président de la Fédération française de 1985 à 1993, vivant donc notamment la Coupe du Monde 1986 au Brésil, avant de se retirer après France - Bulgarie.

Jean Fournet-Fayard est mort lundi, à l'âge de 88 ans., donc au sortir du premier titre majeur du football français, l'Euro 1984, jusqu'à la catastrophe de France - Bulgarie 1993 et la non-qualification pour la Coupe du Monde aux Etats-Unis. Didier Deschamps a donc débuté sa carrière en équipe nationale sous sa présidence. « Cette nouvelle m'attriste et je tenais à témoigner ma sympathie à sa famille, ses proches mais aussi à ceux qui ont servi le football français à ses côtés », a réagi le sélectionneur des champions du monde dans un communiqué (cité par France Football).Michel Platini exprime également: « Nous avons travaillé ensemble avec passion à bâtir un destin au football français. Il fut mon président en tant que joueur, sélectionneur et président du Comité français d'organisation de la Coupe du monde de 1998. » « Il a été un grand dirigeant, membre d’honneur de l’UEFA, rappelle enfin son successeur Noël Le Graët sur le site de la Fédération. Comme président de la FFF, il a œuvré avec passion pour le football et la formation française, avec notamment l’inauguration du centre de Clairefontaine, en 1988. C’était un homme de grande qualité et aux multiples talents, qui connut plusieurs vies de dirigeant, d’entraîneur et de joueur. Accessible, humain, très attaché à ses terres lyonnaises où il résidait, il fréquentait ces dernières années encore le stade Jean-Jaurès de Bron. Au nom de la Fédération et du football français, nous adressons avec émotion nos plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches. »