Fernando Torres met un terme à sa carrière

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, Fernando Torres a annoncé qu’il met un terme à sa carrière professionnelle. L’ancien attaquant de la Roja évolue depuis l’été 2018 au Sagan Tosu au Japon.

I have something very important to announce. After 18 exciting years, the time has come to put an end to my football career. Next Sunday, the 23rd at 10:00AM, local time in Japan, I will have a press conference in Tokyo to explain all the details.See you there. pic.twitter.com/WrKnvRTUIu