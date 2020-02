Ferland Mendy (Real Madrid) risque de rater le Clasico

Ci-après la liste des arbitres sélectionnés en vue du CHAN 2020:

Ci-après la liste finale des 16 nations qualifiées pour le CHAN 2020:

du coup d'envoi duqui se déroulera audu 4 au 25 avril, la Confédération Africaine de Football (CAF) a dévoilé ce samedi la liste des arbitres sélectionnés en vue de la grande messe du football africain. L’instance panafricaine a ainsi présenté une liste dearbitres centraux ainsi que deassistants sélectionnés en vue de la prestigieuse compétition des joueurs locaux. Tous ces officiels vont suivre une formation intensive de quatre jours au Caire, enParmi ces hommes en noir, on retrouvera les sifflets les plus connus du football africain à l’image de l’expérimenté gambien(41 ans, international depuis 2007), le Zambien(40 ans, meilleur arbitre de la CAN 2017), le Sénégalais(37 ans, international depuis 2008), le Malienalias "Peny-Peny" (39 ans, international depuis 2014) ou encore le Camerounais, qui sifflera "à domicile". Il convient de rappeler également que les arbitres pourront compter sur le(assistance vidéo à l’arbitrage) à partir des quarts de finale du tournoi: >> CHAN 2020 : L’arbitrage vidéo présent au Cameroun Mogos Teklu Tsegay (Érythrée) Jean Claude Ishimwe (Rwanda) Zakaria Mohamed Mahmoud (Égypte) Georges Gatogato (Burundi) Daouda Gueye (Sénégal) Samir Guezzaz (Maroc) Mahmood Ali Mahmood Ismail (Soudan) Daniel Laryea (Ghana) Ali Moussa Mohamed (Niger) Lahlou Benbraham (Algérie) Atcho Pierre (Gabon) Mohamed Maarouf Mansour Égypte) Rakotojaona Andofetra (Madagascar) Haythem Guirat (Tunisie) Peter Waweru (Kenya) Souleiman Ahmed Djama (Djibouti) Heeralall Ahmad Imtehaz (l’île Maurice) Dahane Beida (Mauritanie) Janny Sikazwe (Zambie) Papa Bakary Gassama (Gambie) Boubou Traoré (Mali) Ngwa Blaise Yuven (Cameroun)James Fredrick Emile (Seychelles) Sanou Habib J. Oumar (Burkina Faso) Dick Okello (Ouganda) Wahid Youssef El Bosaty (Égypte) Abdi Salah Mohamed (Djibouti) Jawo Abdul Aziz Bollel (Gambie) Mathew Kanyanga (Namibie) Abdoul Aziz Moctar Saley (Niger) Jospin Luckner Malonga (Centrafrique) Samuel Pwadutakam (Nigerie) Nouha Bangoura (Sénégal) Dos Reis Montenegro Abelmiro (Sao Tome et Principe) Ditsoga Boris Marlaise (Gabon) Hassani Khalil (Tunisie) Styven Moutsassi Moyo Danek (Congo) Brinsi Zakaria (Moaroc) Abdi Hamza (Somali) Soulaimane Almadine (Comores) Lionel Hasinjaosoa Andrianantea (Madagascar) Menye Mpele Rodrigue (Cameroun)Le tirage au sort de la phase finale duaura lieu le lundiprochain, au Palais Polyvalent des Sports deà 18h gmt. La compétition se disputera dudans les villes deetau. A lire aussi >> CHAN 2020 : le Cameroun dévoile la nouvelle mascotte