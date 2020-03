Ferland Mendy (Real Madrid) déterminé à disputer l’Euro

Le défenseur français du Real Madrid, Ferland Mendy, a reconnu que participer à l’Euro 2020 avec les Bleus faisait partie de ses objectifs.

Ferland Mendy ne compte que 4 petites capes avec l’Equipe de France. Le latéral gauche du Real Madrid est encore un néophyte au sein de l’équipe de Didier Deschamps, mais cela ne l’empêche pas d’avoir des ambitions. Et parmi les objectifs que l’ancien Lyonnais s’est fixé c’est de participer au championnat d’Europe avec son pays. « Si j'espère être dans la liste en mars ? Oui, a-t-il confié dans une interview à Téléfoot. Honnêtement, j'espère y être, après ce n'est pas moi qui décide. C'est une décision du coach. S'il fait appel à moi, je serai là. Et dans le cas contraire, je vais continuer à travailler. L'Euro un objectif ? Oui bien sûr. Quand on joue au Real Madrid, on se dit qu'on a des chances d'être appelé. Je vais essayer d'être dans la liste ».



Ferland Mendy sur la hiérarchie à gauche chez les Bleus :

"Honnêtement, je ne sais pas. Il faudra demander peut-être au coach, il vous dira."

"Après on va essayer… En tous cas je vais essayer d’être dans la liste déjà et on verra." pic.twitter.com/2cRgDQHn7b

— Téléfoot (@telefoot_TF1) March 1, 2020

Mendy espère briller lors du Clasico

Au poste d’arrière gauche, il existe une rude concurrence actuellement chez les champions du monde, avec la présence notamment de Benjamin Mendy, de Lucas Digne ou de Théo Hernandez, qui enchaine les bonnes prestations avec l’AC Milan. L’ex-Havrais a refusé de se situer par rapport à tout ce beau monde, laissant cet exercice aux observateurs et surtout au coach : « Je ne connais pas la hiérarchie. Seul le sélectionneur peur la définir ». La prochaine liste tricolore est prévue le 18 mars (pour les matchs contre l’Ukraine et la Finlande). Nul doute qu’une bonne performance face au Barça, ce dimanche lors du Clasico, va aider Mendy à marquer des points aux yeux du sélectionneur.