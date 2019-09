Fenerbahçe : La grosse boulette de Rami

L'Inter a remporté logiquement un nouveau derby, le troisième de rang en Serie A, et battu le Milan (2-0) grâce à des buts de Brozovic et Lukaku. Les Nerazzurri, vainqueurs de leurs quatre premiers matchs cette saison, restent en tête devant la Juventus Turin.

Accroché dans la semaine par le Slavia Prague en Ligue des Champions (1-1), le club nerazzurro s’est très logiquement imposé aux dépens de son grand rival lombard et s’est adjugé un nouveau derby face au Milan (2-0)., soit tout de même plus de trois ans et demi (3-0), est logiquement tombé dans « son » antre de San Siro, lui qui « recevait » samedi soir.Les Rossoneri pensaient pourtant avoir relevé la tête après une première moitié d'acte initial compliquée. Avec son 3-5-2, son impitoyable défense Godin-De Vrij-Skriniar, son milieu costaud et inspiré (D’Ambrosio-Barella-Brozovic-Sensi-Asamoah) et son redoutable duo d’attaque Lukaku-Lautaro Martinez, l’Inter a rapidement dominé. Suffisamment solide pour repousser la frappe de Lukaku (18eme), Donnarumma était sauvé par son poteau gauche sur une reprise de D’Ambrosio (21eme).plus tard (35eme), tandis qu’Asamoah bloquait in extremis une initiative audacieuse de Suso (40eme).L’Inter concrétisait son implacable domination en seconde période. Devant un Milan inoffensif malgré les présences de Piatek et Rafael Leao, titularisé pour la première fois cette saison,. Après des occasions sérieuses de Brozovic (58eme) et Martinez (61eme), Lukaku donnait plus d’ampleur au succès intériste.Encore doublement sauvé par ses montants sur des tentatives de Politano (80eme) et Candreva (92eme), Donnarumma pouvait s’estimer heureux comme son équipe, à peine rassurée par le poteau heurté par le Français Theo Hernandez (86eme).