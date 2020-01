Fenerbahçe : Damien Comolli s'en va

En conflit avec le président de Fenerbahçe, Damien Comolli a quitté le club stambouliote. La nouvelle a été officialisée par le club via un communiqué publié ce jeudi.

L'aventure de Damien Comolli à Istanbul n'aura donc duré qu'un an et demi. Arrivé sur les rives du Bosphore en juin 2018, l'ancien directeur sportif de Saint-Etienne (2008-2010) et de Liverpool (2010-2012) a quitté son poste ce jeudi, comme cela a été officialisé par Fenerbahçe. Âgé de 47 ans,« Nous le remercions pour son travail acharné pendant son mandat et lui souhaitons tout le succès possible dans sa future carrière, » a annoncé le Fener dans un communiqué.