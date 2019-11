Fekir a inauguré sa pizzeria

Nabil Fekir a inauguré ce dimanche sa pizzeria, à Villeurbanne. Et pour marquer le coup, plusieurs joueurs et joueuses de l'OL étaient présents.



@NabilFekir a inauguré sa pizzeria, #911Pizza à Villeurbanne ce dimanche. De nombreux joueurs et joueuses de l’OL étaient au rendez-vous, mais également des personnalités comme @KeryJames . pic.twitter.com/6zQV6coPNK

— Dahbia Hattabi (@DahbiaHattabi) November 24, 2019

Transféré cet été de l'Olympique Lyonnais au Betis Séville, Nabil Fekir n'oublie toutefois pas d'où il vient. Le Français a ouvert sa propre pizzeria dans la périphérie lyonnaise, plus exactement à Villeurbanne, où il a grandi. L'établissement se nomme « 911 Pizza » et a accueilli du beau monde ce dimanche soir pour sa soirée d'inauguration. Présent en compagnie de sa famille et ses amis, Nabil Fékir a eu le plaisir de recevoir plusieurs joueurs et joueuses de l'OL, à l'image d'Eugénie Le Sommer, Wendie Renard, Léo Dubois, Houssem Aouar ou encore Martin Terrier. Les rappeurs Kerry James et Mokobe étaient également de la partie.Au micro de Foot Mercato, l'international français s'est exprimé sur la naissance de ce projet et la volonté de le réaliser dans sa région d'enfance : « On a choisi de s’implanter à Villeurbanne, car c’est un bon secteur. J’ai habité ici pendant pas mal d’années. Ce projet s’est présenté à nous. On en a discuté et on est tombé d’accord (...) Le but est aussi de créer de l’emploi. Pour moi, c’est aussi une façon de rendre ce que j’ai pu avoir. » Et forcément, quand ses affaires sont comparées à celles de son ancien président, Jean-Michel Aulas, Nabil Fekir reste modeste : « Je suis encore très loin du président Aulas »