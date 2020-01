Federico Valverde (Real Madrid) prêt à accueillir Paul Pogba

Interrogé sur une possible arrivée de Paul Pogba au Real Madrid, le jeune milieu de terrain Federico Valverde a affiché toute sa sérénité.

Valverde : « Si Pogba vient, il est évident que j'apprendrai beaucoup de lui en tant que joueur »

Auteur d'une phase aller bluffante avec le Real Madrid, le jeune milieu de terrain Federico Valverde est une des grandes révélations de la saison en Espagne. L'Uruguayen a étonné les observateurs par son activité, sa qualité technique et son intensité dans l'entrejeu des Merengue. Des copies qui lui ont même permis de s'imposer comme un titulaire en puissance, au détriment d'une légende comme Luka Modric, Ballon d'Or 2018. Très apprécié par les socios madrilènes, Valverde traverse donc la meilleure période de sa jeune carrière, à 21 ans. Et la concurrence au milieu n'est pas du genre à effrayer le garçon.C'est en tout cas ce que Valverde a laissé transparaître en évoquant la possible arrivée de Paul Pogba au Real Madrid. Interrogé sur cette hypothèse, le milieu de terrain a expliqué que le champion du monde français serait un renfort de poids pour l'épauler. « Je suis tranquille, j’essaye de profiter de mes opportunités, a-t-il expliqué. Je tente juste de prendre du plaisir avec ce maillot. Si Pogba vient, il est évident que j'apprendrai beaucoup de lui en tant que joueur ».