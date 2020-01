🔴Supercoupe d'Espagne (demi-finale): FC Valence - Real Madrid en direct

✈ #Mercato đŸ‡«đŸ‡· #Ligue1Conforama đŸ”ŽđŸ”” Mauro Icardi va-t-il rester au PSG la saison prochaine ? đŸ’„ Wanda Nara se confie !https://t.co/0mCBPgDYzw — beIN SPORTS (@beinsports_FR) 8 janvier 2020

WANDA ICARDI : « ON VERRA
ÉclipsĂ© jusqu’alors par les feuilletons des prolongations Ă©ventuelles de Kylian MbappĂ© et Neymar, Parce que le buteur argentin empile les buts comme des perles , dĂ©jĂ , depuis son arrivĂ©e dans la Capitale (14 rĂ©alisations en 18 matches toutes compĂ©titions confondues). Et parce qu’Edinson Cavani est proche de la fin de son histoire Ă Paris . PrĂȘtĂ© par l’Inter Milan avec une option d’achat de 70 millions d’euros Ă la fin du Mercato estival, Icardi rĂ©colte les fruits d’une acclimatation parfaite. Thomas Tuchel loue rĂ©guliĂšrement son profil technique. Leonardo n’en fait pas moins. Mais le directeur sportif du PSG rĂ©pĂšte Ă©galement que rien n’est actĂ©.Une posture adoptĂ©e par l’épouse et reprĂ©sentante d’Icardi. PrĂ©sente ce mardi sur le plateau d’une Ă©mission de tĂ©lĂ©rĂ©alitĂ© italienne, Wanda Nara a jetĂ© le flou sur l’avenir du goleador. « Est-ce qu’il quittera le PSG en fin de saison ? Ce sera sa dĂ©cision. Il n’y a rien de certain », a-t-elle lĂąchĂ© dans des propos relayĂ©s par Eurosport. « On verra. C’est Ă©vident que voyager entre Paris, Rome et Milan, c’est plus facile Ă dire qu’à faire. Mais je vais y arriver ». RĂ©putĂ©e pour son franc-parler, la femme d’affaires reconnait nĂ©anmoins que tous les feux sont au vert pour Icardi.. Une chose est sĂ»re : le PSG aura de la concurrence, bien qu’il parte avec une longueur d’avance. De l’autre cĂŽtĂ© des Alpes, certains mĂ©dias font Ă©tat de l’intĂ©rĂȘt de la Juventus pour un avant-centre qui n’a plus Ă faire ses preuves en Serie A.