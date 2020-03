FC Sion : mis à la porte, Alexandre Song saisit la FIFA

Au micro de RMC, le milieu de terrain camerounais a dit avoir saisi la FIFA pour protester contre son licenciement par le FC Sion après qu’il ait refusé une baisse de salaire, en raison de la crise imposée par le Coronavirus.

La FIFA pour arbitrer

Le match FC Sion contre Alexandre Song va jouer les prolongations. Licencie par son désormais ancien club après avoir refusé une baisse de salaire, en raison de la crise imposée par la propagation du Covid-19, le milieu de terrain camerounais est passé à l’offensive. L’ex-joueur d’Arsenal et du Barça considère l’acte pris par les dirigeants du club suisse comme étant un licenciement abusif et entend défendre ses droits jusqu’au bout.Invité de L‘After sur RMC, le Camerounais a présenté sa part de vérité, quant aux faits. « On a joué un amical vendredi (20 mars, ndlr) et on était censés rencontrer le président lundi, puis mardi. On n’avait pas de nouvelles. On a reçu un message WhatsApp mardi après-midi pour nous dire que chacun devait signer un papier nous disant qu’on nous baissait nos salaires, qu’on allait nous payer environ 12 000 euros. On devait renvoyer le document le lendemain à 12 heures. On a reçu ce document sans explication », a-t-il déclaré.Alexandre Song et ses partenaires s’attendaient pourtant à une négociation plus approfondie. « On n’a pas eu de discussion. Tous les clubs discutent aujourd’hui. Notre capitaine n’était au courant de rien. On a décidé tous ensemble de ne pas signer ce document. On voulait discuter », martèle le joueur. Le licenciement du Lion Indomptable va donc être contesté devant les instances juridiques de la FIFA. « Mon avocat va s'en occuper, c'est parti à la FIFA. On va défendre nos droits », a-t-il averti. Et d’expliquer : « Je n’ai fait aucune faute professionnelle, tous les clubs échangent avec leurs joueurs pour trouver des solutions. On ne comprend pas ce qui s’est passé. Personne n’arrive à comprendre ». Outre Alexandre Song, huit autres joueurs ont reçu la même sanction de la part du FC Sion notamment Pajtim Kasami, Ermir Lenjani, Xavier Kouassi, Seydou Doumbia, Mickaël Facchinetti, Christian Zock, Birama Ndoye et Johan Djourou.