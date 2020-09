FC Bracelone : Khalilou Fadiga dézingue Lionel Messi

Selon les informations du quotidien El Mundo Deportivo, la journée de ce mercredi pourrait être un tournant.

Le journal catalan nous apprend en effet que Josep Maria Bartomeu va tenter de sortir sa dernière carte en rencontrant le père de Messi. Toujours selon la même source, Bartomeu serait même confiant pour… une prolongation du natif de Rosario. Mais ce dernier ne l’entend pas de cette oreille.

Jorge Messi, qui représente la star, compterait trouver un terrain d’entente avec Bartomeu. L’objectif est clair : partir par la grande porte pour éviter un recours en justice. Affaire à suivre… Lionel Messi's father and agent has touched down in Spain for crunch talks with the Barcelona hierarchy over his son's future.

