FC Barcelone : Xavi choisit entre Messi et Ronaldinho

Karl Toko Ekambi veut poursuivre l'aventure les Gones

Karl Toko-Ekambi se verrait bien prolonger l'aventure du côté de l'OL. "Tout ce que je fais c'est dans la continuité. Que ce soit dans la vie ou le football. Ma volonté c'est de rester ici (à Lyon)". pic.twitter.com/YoXWtSDb82 — Téléfoot (@telefoot_TF1) February 16, 2020

Lors de ses six premiers mois passés sous la tunique du club espagnole, l'international espagnole s'est illustré. L'attaquant a inscrit six buts et délivré deux caviars en 16 matchs joués en Liga. Le Lion Indomptable figure dans le Top 10 des joueurs qui possèdent le meilleur ratio minutes jouées/buts marqués cette saison. Karl Toko Ekambi est classé 5avec un ratio : 1 but inscrit toutes les 165,83 minutes jouées. Voici le classement complet des attaquants les plus prolifiques du championnat espagnol : 1 Avila Chimy (Osasuna) : 1 but inscrit toutes les 177 minutes jouées. 2 Lucas Perez (Alavès) : 1 but inscrit toutes les 176,36 minutes jouées. 3 Loren Moron (Betis) : 1 but inscrit toutes les 172,22 minutes jouées. 4 Maxi Gomez (Valence) : 1 but inscrit toutes les 167,56 minutes jouées. 5 Karl Toko-Ekambi (Villareal) : 1 but inscrit toutes les 165,83 minutes jouées. 6 Willian José (Real Sociedad) : 1 but inscrit toutes les 161,22 minutes jouées. 7 Karim Benzema (Real Madrid) : 1 but inscrit toutes les 158,57 minutes jouées. 8 Roger Marti (Levante) : 1 but inscrit toutes les 151,64 minutes jouées. 9 Luis Suarez (FC Barcelone) : 1 but inscrit toutes les 116,18 minutes jouées. 10 Lionel Messi (FC Barcelone) : 1 but inscrit toutes les 99,47 minutes jouées.Interrogé sur son avenir, le Camerounais aura à cœur de s'inscrire dans le long terme avec le club rhodanien « Si le club atteint ses objectifs, l'option sera levée. Je suis venu avec cette intention et je sais que ça va se réaliser car l'OL est un grand club et réalise presque tout le temps ses objectifs. Confiant ? Il n'y a rien de sûr, mais c'est ma volonté. J'aimerais être fixé vite mais comme vous savez, il y a des contrats, des clauses, des options. Je veux bien finir la saison ici et démarrer la prochaine. J'ai envie de m'installer sur la durée à Lyon », a déclaré le joueur dans les colonnes du quotidien régional Le Progrès.