FC Barcelone : Willian José (Real Sociedad) dans le viseur

"Sourire aux lèvres, dribbleur fou, Jay-Jay Okocha est un esthète, un virtuose capable de fulgurances pures. Avec lui, c’était l’extase assurée. Okocha appartenait à cette classe rare de magiciens qui rendent l’impossible possible", a indiqué l'attaquant du Sénégal durant la Coupe du Monde 2002. "Jay-Jay est le plus grand joueur africain qui ait jamais existé par le talent. Un panégyrique dressé en personne par Diouf, pourtant très avare en compliments. Preuve en est, qu’avec Okocha, on est jamais loin du miracle. Ses arabesques dévastatrices et son côté illisible déroutaient les défenseurs. Augustine a conquis le monde du football par ses performances et reste sans nul doute l’un des joueurs les plus élégants balle au pied", a-t-il ajouté. L’ancien attaquant du Sénégal, El Hadji Diouf ne comprend toujours pas pourquoi le milieu de terrain nigérian, Jay Jay ‘Okocha n’a jamais remporté le Prix du footballeur africain de l’année de la CAF. Une situation que Diouf continue de commenter. Ancien coéquipier d’Okocha à Bolton Wanderers (et qui a remporté le trophée du footballeur africain de l’année en 2001 et 2002), ne croit pas à ses yeux qu’il l’ait gagné devant Okocha, un monument. "Jay Jay Okocha n’a pas remporté le titre de Joueur africain de l’année (CAF). Je ne peux pas le croire, et je l’ai gagné devant Jay Jay Okocha, Samuel Eto’o, Didier Drogba. Le football était dur, mais ce n’est pas la même chose." A lire aussi >> FLASH : Une peine de prison requise contre Jay-Jay Okocha !