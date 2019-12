FC Barcelone : Vidal ne songe pas partir

Cristiano Ronaldo a du mal à digérer la défaite de la Juventus contre la Lazio Rome en Supercoupe d'Italie. Une finale perdue 3-1 à Riyad, et suite à laquelle il a refusé de porter sa médaille d'argent.

"Ronaldo's not one for silver medals, is he?"



CR7 was not having it. Straight off. pic.twitter.com/oy81C82xQO