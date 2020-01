FC Barcelone : Une salle de sport publique a accueilli Lionel Messi

Zidane is definitely building something at real madrid. Zidane has already made contact with mane's agents, spoke to mane face-to-face and discussed his project at Madrid for the next 5 years.



If Mane has any sense, he should join real madrid now, zidane is a genius, pic.twitter.com/rrHZ1iQ5RX — The Argyraspides (@midnightflyer29) January 1, 2020

🇪🇸 Real Madrid : les dirigeants merengue penseraient au Sénégalais pour le prochain mercato estival !https://t.co/vddt8QZXQ0 — Onze Mondial (@OnzeMondial) January 1, 2020

Report claims Real Madrid have "made contact" with Sadio Mane over transfer bidhttps://t.co/TwTWepOzpP pic.twitter.com/DeNeKKL9hY — Liverpool FC News (@LivEchoLFC) January 1, 2020

Real Madrid have made initial contact with the agents of Sadio Mané, the Spanish club wants to replace Gareth Bale who is likely to leave at the end of the season, and Zidane has reportedly already spoken to Mané about his project. [@le10sport] pic.twitter.com/n0mkqrvJQu — LFC Transfer Room (@LFCTransferRoom) January 1, 2020

Alors que Gareth Bale et James Rodriguez sont toujours annoncé sur le départ, il n'y a que Karim Benzema qui tient la corde devant, avec quelques étincelles des deux Brésiliens Rodrygo et Vinicius. Les Merengues cherchent à se renforcer offensivement et la cible préférée de Zizou se nomme Sadio Mané. Le Sénégalais, 4e du Ballon d'Or, est en train de prendre une autre dimension jusqu'au point de titiller les plus grands dont Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Le Real Madrid aurait même passer à l'action pour recruter le champion d'Europe en établissant un premier contact avec son entourage. La même source nous indique aussi qu'il y aurait eu un échange entre Zidane et Mané. Le technicien Français lui a alors en profité pour l'informer qu'il compte sur lui pour la saison prochaine ! A lire aussi >> Patrick Vieira : "Je trouve injuste le classement de Mané au BO"