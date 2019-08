FC Barcelone : un deuxième coup dur après Luis Suarez !

La Juventus Turin de Maurizio Sarri ne semble pas compter cette saison sur Blaise Matuidi. La Gazzetta dello Sport croit même savoir que le champion du monde pourrait ne pas voir son nom figurer sur la liste de la Juve pour la prochaine Ligue des Champions.

Matuidi ne veut pas moins bien que la Juve

Pour Blaise Matuidi, la situation commence à devenir bancale. Maillon fort de la Juventus depuis son arrivée en 2017 (63 matchs de Serie A, 18 de Ligue des Champions), l’international français n’entre visiblement pas dans les plans de Maurizio Sarri, le nouveau coach de la Vieille Dame, pour la saison à venir. C’est la Gazzetta dello Sport qui l’explique ce lundi, en allant même plus loin : s’il ne parvenait pas à trouver un point de chute durant cette période de tractations,Une sacrée anomalie au regard du joueur, de sa carrière et de son palmarès. Mais dans l’esprit de l’ancien coach de Chelsea, Aaron Ramsey, Miralem Pjanic, Adrien Rabiot, Emre Can, Sami Khedira et Rodrigo Bentancur seraient devant le gaucher dans la hiérarchie.Le joueur de 32 ans, lui, ne veut pas partir pour un club moins huppé et/ou qui lui offrirait un salaire moins important que son contrat actuel, qui court jusqu’en juin 2020. Jusqu’ici, c’est surtout l’intérêt de l’AS Monaco qui a été évoqué. Mais visiblement, celui qui est passé par Saint-Etienne et le Paris Saint-Germain n’est pas (encore ?) décidé à revenir en Ligue 1. La Juve, elle, ne se voit certainement pas laisser filer gratuitement, dans un an, un joueur acheté pour près de 23 millions d’euros il y a deux ans.Si Matuidi devait rester, le champion d’Italie serait alors contraint de se séparer d’autres éléments pour alléger sa masse salariale et renflouer ses caisses. De jeunes joueurs pourraient être concernés tout comme Emre Can, arrivé gratuitement il y a un an et qui est évalué à 40 millions d’euros par Transfermarkt. Tout ça attendant un éventuel nouveau tournant dans le dossier Paulo Dybala…