FC Barcelone: un contrat à vie pour Lionel Messi !

[#Retraite] L’hommage plein d’humour de Lionel Messi à Samuel Eto’o 😅🇨🇲



«Alors tu as décidé de prendre ta retraite, Samu? Je pensais que tu continuerais à jouer jusqu'à au moins 40 ans ... 😜👍🏻 Mes meilleurs voeux pour ce que tu décides de faire maintenant, légende @setoo9» pic.twitter.com/JtSY6vS21X — +DEFOOT CAMEROUN (@_pdefoot) September 7, 2019

"The end (la fin), vers un nouveau défi. Merci à tous, big love, adrénaline", avait écrit l'ancien capitaine des Lions Indomptables sur Instagram. L'ancien buteur du FC Barcelone a reçu un bel hommage de l'un de ses ex-coéquipiers, aujourd'hui star mondiale: Lionel Messi. "Donc, tu as décidé d'arrêter, Samu? Je pensais que tu jouerais jusqu'à 40 ans au moins... Le meilleur pour l'avenir, légende", a écrit le quintuple Ballon d'Or argentin sur ses différents réseaux sociaux. Eto'o a remporté les Jeux olympiques (2000) et deux Coupes d'Afrique des nations (2000, 2002) avec le Cameroun, et trois Ligues des champions avec le FC Barcelone (2006, 2009) puis l'Inter Milan (2010). Formé au Real Madrid, c'est en Catalogne (2004-2009) et en Lombardie (2009-2011) que cet avant-centre a connu ses plus belles heures en club, avant de connaître une fin de carrière de globe-trotter (Russie, Angleterre, Italie, Turquie et Qatar). Eto'o a marqué 359 buts en 718 matches toutes compétitions de club confondues, et compte 118 sélections (56 buts) en équipe nationale, selon le site spécialisé Transfermarkt.