FC Barcelone : Un ancien Monégasque pour l'après-Valverde ?

Marcelo Gallardo figure en tête de liste du FC Barcelone pour l’éventuelle succession d’Ernesto Valverde, d’après le média argentin TNT Sports. L’actuel entraîneur de River Plate a jusque-là toujours écarté les propositions de clubs européens.



Gallardo, un duo sexy avec Messi

Le FC Barcelone pense à la succession d’Ernesto Valverde. Régulièrement pointé du doigt, pour la qualité du jeu déployée par les Blaugrana sous sa conduite ou les échecs spectaculaires en Ligue des Champions ces deux dernières saisons, le coach catalan (55 ans) est sur la sellette. La série de trois victoires de suite a calmé la pression, mais Valverde n’est pas à l’abri et son contrat arrive à expiration à la fin de la saison. Pour prendre la relève, le Barça a coché le nom de Marcelo Gallardo (43 ans) et il se trouve tout en haut de sa short-list, d’après le média argentin TNT Sports.En pote depuis juin 2014, Gallardo y a remporté la Copa Libertadores contre le rival Boca Juniors en début d’année et les Millionarios sont candidats à leur propre succession. Ils ont un pied en finale après leur victoire 2-0 en demi-finale aller… face à Boca.Lié à River jusqu’en décembre 2021, Gallardo pourrait se laisser tenter par un nouvel appel du pied du Barça, après six ans au sein du club de La Plata. En particulier si son palmarès venait à s’étoffer d’une deuxième Copa Libertadores. Un temps sur les tablettes de Lyon, l’ancien milieu offensif de Monaco ou du PSG, ex-international argentin (45 sélections), pourrait retrouver Lionel Messi en Catalogne.Mais l’expérience mériterait d’être renouvelée avec un technicien plus jeune et qui colle plus à la philosophie blaugrana. Comme Gallardo.