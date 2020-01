🔴OFFICIEL : Luis Suarez opéré ce dimanche !

STATS | Voici les stats du match ! Quel joueur vous a fait la plus forte impression ? #TotalCAFCL #TPMCDA pic.twitter.com/mVxj0Ksk3c — #CAFAwards2019 (@caf_online_FR) January 11, 2020

COMPOSITION | Voici les 11 de départ pour le match à venir #TPMCDA #TotalCAFCL pic.twitter.com/ZcwqY5k27P — #CAFAwards2019 (@caf_online_FR) January 11, 2020

Qualification pour les quart de finale: CONFIRMÉ ✅ 🇨🇩 Le TP Mazembe atteint la prochaine étape de la #TotalCAFCL pic.twitter.com/9xWFtlXwZa — #CAFAwards2019 (@caf_online_FR) January 11, 2020

Intraitable en Ligue des Champions CAF , leest le premier qualifié pour les quarts de finale de la prestigieuse compétition africaine ! Brillants vainqueurs dece samedi aude, les Corbeaux de Lubumbashi ont validé leur billet à l’issue de la 4e journée de la phase de poules. >> Ligue des Champions CAF: Tous les résultats et classements Toutefois, tout n’a pas été facile pour les partenaires du génial, surpris dès la 9ème minute de jeu sur l’ouverture du score dede la tête sur corner. Dès lors, les Congolais se ruaient à l’attaque afin d’égaliser, mais ils ont été imprécis à l’approche du but adverse, tandis que la vaillante formation angolaise demeurait menaçante en contre. Au retour des vestiaires, les protégés dese montraient beaucoup plus incisifs qu’en première période ettrouvait la faille en égalisant suite à un coup de pied de coin (58e). Les Lushois maintenaient une grosse intensité, doublée d'un pressing à tout va dès la perte de balle, et l’inévitable, d’une frappe en pivot, signait ensuite le but libérateur qui propulsait les siens au tour suivant (68e) ! Score finalen faveur des locaux. Seize mois après leur élimination en quarts de finale au même lieu et face au même adversaire, leslavent ainsi l'affront de ce cuisant revers. Ils trônent désormais en tête dude la Ligue des Champions avec 10 unités et ne peuvent plus être rejoints par le troisième.TP Mazembe: 10 ptsZamalek: 7 pts.Zesco United: 2 pts.Primeiro de Agosto: 2 pts.